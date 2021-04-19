Крупы и трупы: в Одессе торгуют рисом с ужасающей добавкой

«Ранее попадались в овсянке, в макаронах импортных, а теперь еще и рис», — написали в посте.
Украинские покупатели стали все чаще сталкиваться с просроченными или непригодными к употреблению продуктами в магазинах. Люди то и дело находят в пище посторонние предметы, плесень, живность и прочее.
Так, жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет».