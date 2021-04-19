Крупы и трупы: в Одессе торгуют рисом с ужасающей добавкой

В одном из одесских супермаркетов жители наткнулись на рис с трупами насекомых. Об этом на днях сообщил Telegram-канал «Черный список»

«Ранее попадались в овсянке, в макаронах импортных, а теперь еще и рис», — написали в посте.

Колбаса с мухами — дорого: на Украине торгуют деликатесом с насекомыми © Алина Гордиенко / facebook

Так, жительница Днепра принесла домой из магазина апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет».