Судя по интерьеру помещений на кадрах праздник проходил в ресторане киевского отеля Fairmont. Журналистам также удалось сфотографировать машину Тищенко именно возле этой гостиницы.
На видеозаписи с праздника видно, что персонал заведения носит медицинские маски, а гости — нет.
При этом согласно режиму жесткого карантина, который введен в столице, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы). Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных мероприятий.
Это уже не первый подобный скандал с нардепом Тищенко. В прошлом году журналисты доказали работу расположенного в центре Киева ресторана нардепа — «Велюр». На видео попало, как в заведение поочередно заходят люди. Это были политики и бизнесмены. Тищенко признал, что в его ресторане иногда проходят личные встречи, однако заверил, что «Велюр» закрыт для посетителей и не работает как ресторан. Вскоре после скандала Тищенко снова попался на том, что его ресторан работал вопреки ограничениям.