Народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Николай Тищенко устроил пышную вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской в разгар локдауна в Киеве. Соответствующее видео опубликовало 18 апреля издание «Страна»

«Слуга народа» Тищенко отказался платить за проезд в маршрутке и пересел в «Мерседес» © Facebook, Николай Тищенко

На видеозаписи с праздника видно, что персонал заведения носит медицинские маски, а гости — нет.

При этом согласно режиму жесткого карантина, который введен в столице, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы). Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных мероприятий.

Это уже не первый подобный скандал с нардепом Тищенко. В прошлом году журналисты доказали работу расположенного в центре Киева ресторана нардепа — «Велюр». На видео попало, как в заведение поочередно заходят люди. Это были политики и бизнесмены. Тищенко признал, что в его ресторане иногда проходят личные встречи, однако заверил, что «Велюр» закрыт для посетителей и не работает как ресторан. Вскоре после скандала Тищенко снова попался на том, что его ресторан работал вопреки ограничениям.