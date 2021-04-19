Президент Словакии Зузана Чапутова 18 апреля в своем Twitter поддержала Чехию в вопросе высылки российских дипломатов

«Словакия внимательно следит за предполагаемыми подрывными действиями с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям в Врбетице. Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги», — написала Чапутова.

#Slovakia is closely following the suspected foreign-led subversive actions that resulted in a loss of life and massive damage in Vrbetice. We stand by #Czechia and support the steps taken. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) April 18, 2021

Украина поддерживает высылку российских дипломатов из Чехии - Кулеба © Facebook, Dmytro Kuleba

В воскресенье посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. В ведомстве ему перечислили ответные меры на высылку российских дипломатов️ из республики. Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.