По данным информированного источника, на встрече речь пойдет о дополнительных мерах по прекращению огня.
«В рамках Трехсторонней контактной группы сторонами было подтверждено решение о том, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса. Предполагается обсудить эти договоренности, а также причины нарушения режима прекращения огня», — сказал собеседник издания.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на минувшей неделе заявлял, что на встрече советников будет обсуждаться ряд вопросов безопасности.