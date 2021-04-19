Советники лидеров стран «нормандской четверки» 19 апреля проведут встречу в режиме видеоконференции, передает «Интерфакс»

Песков назвал условие следующей встречи лидеров «нормандской четверки» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«В рамках Трехсторонней контактной группы сторонами было подтверждено решение о том, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса. Предполагается обсудить эти договоренности, а также причины нарушения режима прекращения огня», — сказал собеседник издания.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на минувшей неделе заявлял, что на встрече советников будет обсуждаться ряд вопросов безопасности.