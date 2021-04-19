Если в Донбассе возобновится полномасштабная война, украинская армия окажется в худшем положении, чем в 2014 году. Об этом 18 апреля сообщил внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в интервью каналу «Апостроф»

К войне в Донбассе все готовы. Но войны не будет © REUTERS, Alexander Ermochenko

Он подчеркнул, что армия нуждается во внедорожниках, приборах ночного видения, тепловизорах, а объем закупок этой техники остается на мизерном уровне. При этом к проблемам, существовавшим в 2014 году, теперь добавилась нехватка боеприпасов. По словам Бутусова, причиной тому стали истощение запасов за годы войны в Донбассе и подрывы на складах.

Он также указал на проблемы в сфере правосудия, политической и экономической системах, подчеркнув, что из-за них стране не хватает денег даже на необходимое.

В 2014 году власти Украины начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве.

Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать республики из запрещенного «Минском-2» оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. В ЛДНР считают, что Киев готовит масштабное наступление.

В Москве ситуацию назвали опасной, поскольку на востоке Украины снова может разгореться гражданская война.