«На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьезного внимания военным реформам», — отметил Бутусов
Он подчеркнул, что армия нуждается во внедорожниках, приборах ночного видения, тепловизорах, а объем закупок этой техники остается на мизерном уровне. При этом к проблемам, существовавшим в 2014 году, теперь добавилась нехватка боеприпасов. По словам Бутусова, причиной тому стали истощение запасов за годы войны в Донбассе и подрывы на складах.
Он также указал на проблемы в сфере правосудия, политической и экономической системах, подчеркнув, что из-за них стране не хватает денег даже на необходимое.
В 2014 году власти Украины начали военную операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве.
Обстановка в регионе обострилась в феврале этого года: на комбата Народной милиции ДНР совершили покушение, украинские силовики стали чаще обстреливать республики из запрещенного «Минском-2» оружия. В апреле донецкие власти сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. В ЛДНР считают, что Киев готовит масштабное наступление.
В Москве ситуацию назвали опасной, поскольку на востоке Украины снова может разгореться гражданская война.