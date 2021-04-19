Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины возбудило уголовное дело против министра юстиции Дениса Малюськи. Об этом 18 апреля сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на ответ НАБУ

Никакого радикализма, только бизнес. Зачем «Правому сектору»* министр Малюська © Facebook, «Правий Сектор Ірпінь»

Однако после этого заявления НАБУ не стало вносить данные в Единый реестр досудебных расследований. В марте заявитель обратился в суд с жалобой. Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить дело. Антикоррупционное бюро выполнило судебное решение и начало расследование.

В конце марта в декларации о доходах за 2020 год глава Минюста указал зарплату в размере 638,7 тыс. гривен ($22,8 тыс.). Ему принадлежит квартира в Киеве площадью 34,6 кв. м. Он также задекларировал две квартиры и земельный участок, зарегистрированные на третье лицо. Кроме того, Малюська и его жена владеют автомобилем Mazda, на его банковских счетах хранится 36,4 тысячи долларов и 53,7 тыс. гривен (2 тысячи долларов).