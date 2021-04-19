В середине февраля директор предприятия «Новая топливная компания» заявил в НАБУ, что глава Минюста, его первый заместитель и их подчиненные пытались завладеть незаконно имуществом «Новой топливной компании» и других 19 субъектов хозяйствования. В их действиях усматривается злоупотребление властью или служебным положением и противоправное завладение имуществом предприятия.
Однако после этого заявления НАБУ не стало вносить данные в Единый реестр досудебных расследований. В марте заявитель обратился в суд с жалобой. Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить дело. Антикоррупционное бюро выполнило судебное решение и начало расследование.
В конце марта в декларации о доходах за 2020 год глава Минюста указал зарплату в размере 638,7 тыс. гривен ($22,8 тыс.). Ему принадлежит квартира в Киеве площадью 34,6 кв. м. Он также задекларировал две квартиры и земельный участок, зарегистрированные на третье лицо. Кроме того, Малюська и его жена владеют автомобилем Mazda, на его банковских счетах хранится 36,4 тысячи долларов и 53,7 тыс. гривен (2 тысячи долларов).