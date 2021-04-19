Требование проводить реформы на Украине позволяет НАТО отказываться брать на себя обязательства в отношении Киева. Об этом 18 апреля заявил украинский политолог Петр Олещук в блоге издания «Главред»

Эксперт объяснил, зачем Зеленский говорит о НАТО, зная, что Украину туда не возьмут © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Украинские власти понимают, что присоединение к НАТО ряда восточноевропейских стран было результатом принципиального политического решения, а не итогом "глубоких реформ"», — подчеркнул Олещук.

Политолог добавил, что на позицию НАТО в данном случае влияет Россия, однако публичное признание этого было бы слишком унизительным для альянса. При этом он считает, что «выбор, решение и определение конкретики все равно рано или поздно произойдет».

В годы президентства Петра Порошенко курс на вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс был закреплен в конституции. После избрания на пост главы государства Владимир Зеленский также неоднократно заявлял, что придерживается идей евроатлантической интеграции.