Мельник попросил Германию о поддержке на фоне увеличения напряжения между Киевом и Москвой. Кроме того, он пригрозил России бойкотом политического руководства, судом за «военные преступления», а также полным экономическим эмбарго и перекрытием инвестиций.
«Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения», — заявил посол.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.