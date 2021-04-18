Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин предупредить Россию о последствиях «агрессии». Об этом 18 апреля сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine

Макрон и Меркель остудили пыл Зеленского накануне переговоров по Донбассу и НАТО © пресс-служба президента Украины

«Мы ожидаем, что правительство ФРГ публично предъявит президенту Путину краткое и понятное предупреждение, а также наглядно обрисует все болезненные последствия нового военного вторжения», — заявил посол.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.