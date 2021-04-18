Украина полностью поддерживает решение правительства Чехии выслать 18 российских дипломатов. Об этом 18 апреля в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей», — написал Кулеба.

На взорванном в Чехии складе хранилось оружие для Украины - СМИ © СС0, Pixabay

«Такие преступления не могут оставаться без наказания», — добавил Кулеба.

Ранее первый вице-премьер Чехии и глава МИД страны Ян Гамачек объявил о высылке 18 российских дипломатов, которые якобы связаны с внешней разведкой и спецслужбами.

Офицеров этих спецслужб подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, который привел к гибели двух человек.