«Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», — сказал понтифик.
Папа Римский обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией на территориях Луганской и Донецкой области, неподконтрольных Киеву. Понтифик выразил свою «духовную близость народу» и призвал помолиться за местное население.
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.