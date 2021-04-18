Папа Римский Франциск обеспокоен обострением ситуации в Донбассе. Об этом 18 апреля сообщил портал Vatican News

«Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения», — сказал понтифик.

Донбасс: регион ждёт «засекреченное» будущее © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.