На Украине началась вакцинация американским препаратом Pfizer. Об этом 18 апреля в эфире телеканала «Украина 24» сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

Партии вакцины уже доставлены во все регионы Украины.

Борьба с COVID-19: Дания полностью отказалась от вакцины AstraZeneca, а Путин опередил Меркель в «прививочном состязании» Игорь Волченко, вакциной планируется прививать людей, которые находятся в интернатных учреждениях области, а также персонал этих учреждений.

«Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю… В Харьковской области подготовлены две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer», — сказал Волченко.

На Украине за последние сутки коронавирусом заразились 10 282 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 1 миллиона 946 510 жителей страны.

В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок граждан Индии. Ранее в стране также началась вакцинация китайским препаратом Sinovac.