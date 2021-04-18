Партии вакцины уже доставлены во все регионы Украины.
Сообщается, что 1170 доз вакцины доставили в Харьковскую область. По словам и.о. директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко, вакциной планируется прививать людей, которые находятся в интернатных учреждениях области, а также персонал этих учреждений.
«Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю… В Харьковской области подготовлены две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer», — сказал Волченко.
На Украине за последние сутки коронавирусом заразились 10 282 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 1 миллиона 946 510 жителей страны.
В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок граждан Индии. Ранее в стране также началась вакцинация китайским препаратом Sinovac.