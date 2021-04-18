На Украине за последние сутки коронавирусом заразились 10 282 человек. Об этом 18 апреля на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Среди инфицированных 456 детей и 161 медик. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 250 человек, выздоровели 6 523 человека.

Всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 1 миллиона 946 510 жителей Украины.

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze

За 17 апреля прививку от коронавируса получили 3 333 человека. Стоит отметить, что сутками ранее вакцинированы были 13 044 человека.

Всего с начала кампании вакцину получили 449 194 человек. Первую дозу препарата получили 449 192 человека, закончили иммунизацию 5 человек (двое из них сделали это за границей).