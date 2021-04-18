Среди инфицированных 456 детей и 161 медик. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 250 человек, выздоровели 6 523 человека.
Всего с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 1 миллиона 946 510 жителей Украины.
Наибольшее число подтвержденных заражений зафиксировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
За 17 апреля прививку от коронавируса получили 3 333 человека. Стоит отметить, что сутками ранее вакцинированы были 13 044 человека.
Всего с начала кампании вакцину получили 449 194 человек. Первую дозу препарата получили 449 192 человека, закончили иммунизацию 5 человек (двое из них сделали это за границей).