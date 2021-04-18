Мутировавший вид коронавируса был зафиксирован у 29-летнего жителя города, который вернулся из Дубая. Медики предполагают, что мужчина мог заразиться в Дубае, а штамм мог находиться в необычайно долгом инкубационном периоде.
«Четырнадцатого апреля мы ужесточили механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то, что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов все еще распространяются. Это заставляет нас переживать по поводу возможности ввоза таких случаев», — заявила министр здравоохранения Гонконга София Чэнь.
Ранее новая разновидность COVID-19 была обнаружена в Великобритании. Предполагается, что уже существующие вакцины будут менее эффективны в борьбе с ней.