Новый штамм коронавируса N501Y выявлен у 80 жителей Гонконга. Об этом 18 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze

«Четырнадцатого апреля мы ужесточили механизм приостановки пассажирских рейсов. Несмотря на то, что в некоторых странах после начала программ вакцинации наблюдалось снижение числа заражений, в целом мутации штаммов все еще распространяются. Это заставляет нас переживать по поводу возможности ввоза таких случаев», — заявила министр здравоохранения Гонконга София Чэнь.

Ранее новая разновидность COVID-19 была обнаружена в Великобритании. Предполагается, что уже существующие вакцины будут менее эффективны в борьбе с ней.