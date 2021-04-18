Сообщается, что один из задержанных, Юрий Зянкович, имеет двойное гражданство и прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Мужчина планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.
После документирования встречи заговорщики были задержаны ФСБ и переданы Белоруссии.
Отмечается, что переворот планировалось осуществить 9 мая, во время Парада Победы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По словам белорусского лидера, его одобрило высшее руководство Соединенных Штатов.