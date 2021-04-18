В Москве Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии. Об этом 17 апреля сообщило издание Lenta.ru

Сообщается, что один из задержанных, Юрий Зянкович, имеет двойное гражданство и прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Мужчина планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

«Страшная резня»: Лукашенко рассказал о готовившемся покушении на него и его детей © president.gov.by

Отмечается, что переворот планировалось осуществить 9 мая, во время Парада Победы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По словам белорусского лидера, его одобрило высшее руководство Соединенных Штатов.