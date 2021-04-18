Украинцы не спешат идти в армию, а в случае конфликта они предпочтут попросту уехать из страны. Об этом на днях в своей статье написал журналист Zaxid.net Станислав Безушко

Автор напомнил о замеченной журналистами в Верховной Раде переписке депутата от «Слуги народа» Анны Колесник, писавшей о том, что «нужно валить из этой страны» во время доклада главкома ВСУ Руслана Хомчака.

«Но вопрос сейчас не только в ней, а в готовности всего общества к войне. Фраза "Надо валить из этой страны" — это о реальном состоянии готовности большинства украинцев к сопротивлению. Есть те, кто может уехать прочь или знает, как это сделать быстро, есть те, что скажут: "война — это политические игры", а кто-то все-таки поедет защищать. Лично у меня складывается впечатление, что последних будет значительно меньше», — пишет Безушко.

Донбасс: регион ждёт «засекреченное» будущее © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Он добавил, что еще несколько недель назад сторонники легализации огнестрельного оружия рассказывали о планах защищать Украину от «российского вторжения», однако очередей из желающих пока не наблюдается.

Демотивацией и дискредитацией военных, по мнению Безушко, занимаются сами же украинцы, некоторые лидеры мнений, политики и даже бывшие участники боевых действий. А безопасность и целостность государства, отмечает он, превратились для многих в политический инструмент для достижения своих целей.

«Довольно легко защищать Украину от России во Львове, избивая уличных музыкантов или рассказывая, как должны действовать украинские военные в окопах. Но от пустословия до реальных действий очень далеко», — заключил Безушко.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.