Мировому сообществу следует определить в отношениях с Россией четкие «красные линии», а в случае «неприемлемого поведения» вводить против нее санкции. Об этом в эфире телеканала CBS президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости 18 апреля

По мнению французского лидера, Запад сейчас отказался «от коллективного авторитета по отношению к России» и не дает Москве четкие сигналы, когда с ней имеются разногласия.

«Я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией», — сказал Макрон.

Захарова призвала Францию и Германию надавить на Киев и закончить войну в Донбассе © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Джо Байдена «развивать открытый и честный» с Россией.

«Я считаю, что санкций недостаточно самих по себе, но они являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для этого необходим авторитет», - отметил он.

Ранее в Елисейском дворце были анонсированы предстоящие переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что это решение было принято после встречи Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.