По мнению французского лидера, Запад сейчас отказался «от коллективного авторитета по отношению к России» и не дает Москве четкие сигналы, когда с ней имеются разногласия.
«Я думаю, после неприемлемого поведения, мы действительно должны вводить санкции. Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией», — сказал Макрон.
При этом он отметил необходимость выработать двусторонний подход в отношениях с Москвой. В этой связи Макрон разделяет желание президента США Джо Байдена «развивать открытый и честный» с Россией.
«Я считаю, что санкций недостаточно самих по себе, но они являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для этого необходим авторитет», - отметил он.
Ранее в Елисейском дворце были анонсированы предстоящие переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что это решение было принято после встречи Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.