В Киеве не рассматривают сценарий, при котором Украина останется без финансовой поддержки Международного валютного фонда (МВФ). Об этом на днях в интервью порталу Global Capital заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко

Отвечая на вопрос, есть у страны запасной план на случай, если она не получит денег от МВФ, Шевченко завил, что такой вариант даже не рассматривается. Он подчеркнул, что сотрудничество с фондом, а также с другими международными партнерами играет важную роль в финансировании украинского бюджета и росте экономики страны.

МВФ пророчит Украине высокую инфляцию в ближайшие годы © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов.

Ранее Шевченко заявил, что Украина ожидает в 2021 году получить от МВФ 2,2 млрд долларов.