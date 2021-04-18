«Так чего же он голову морочил своему народу? Когда он морочил голову на сцене, это другое дело, когда говорил и обещал — я знаю, я хочу, я сделаю… Что же он тогда сразу не сказал? «Когда вы меня посадите на трон, когда я буду руководить государством, я знаю, как это делать, мы пойдем в НАТО. И тогда я решу эту проблему»», — указал эксперт.
Кедми подчеркнул, что если Украина думает, что НАТО будет воевать за нее, то ей нужно вспомнить о том, чем закончилась авантюра экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года.
Чтобы так бессовестно обманывать свой народ, надо абсолютно не понимать и не уважать его и считать, что население Украины состоит из таких же недалеких людей, как они сами. А это, к счастью, не так, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.