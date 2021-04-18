Слова Владимира Зеленского о том, что только вступление в НАТО сможет решить конфликт в Донбассе, говорит о том, что другого решения у него нет. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Если конфликт в Донбассе обострится, это будет последняя война Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Кедми подчеркнул, что если Украина думает, что НАТО будет воевать за нее, то ей нужно вспомнить о том, чем закончилась авантюра экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года.

Чтобы так бессовестно обманывать свой народ, надо абсолютно не понимать и не уважать его и считать, что население Украины состоит из таких же недалеких людей, как они сами. А это, к счастью, не так, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.