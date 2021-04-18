В качестве своего достижения к выборам 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и правящая партия «Слуга народа» назовут победу над коронавирусом и перемирие в Донбассе, хотя это совсем не так. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру.

Павел Рудяков: НАТО относится к Украине, как к своей любовнице © РИА Новости, Нина Зотина

Рудяков подчеркнул, что на следующих президентских выборах Зеленский может победить только с массовыми нарушениями избирательного законодательства, как это было в ходе местных выборов на 87 Ивано-Франковском округе.

Политолог добавил, что мнение людей в таких странах, как Украина, не играет особенной роли, поскольку Запад навязывает гражданам нового президента, максимально сужая выбор.

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