«Они могут заявить о том, что, мол, мы победили COVID (хотя это полнейшая ложь, мы проиграли COVID все, что можно было. Разрушена система здравоохранения). Точно так же может возникнуть тема Донбасса. Они же были соавторами усиленного прекращения огня. Этот формат работал где-то полгода. И Зеленский часто говорил, что, мол, никто не мог, а я остановил стрельбу. Это технология. Это далеко от реального положения вещей», — отметил эксперт.
Рудяков подчеркнул, что на следующих президентских выборах Зеленский может победить только с массовыми нарушениями избирательного законодательства, как это было в ходе местных выборов на 87 Ивано-Франковском округе.
Политолог добавил, что мнение людей в таких странах, как Украина, не играет особенной роли, поскольку Запад навязывает гражданам нового президента, максимально сужая выбор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.