Руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским работают как политтехнологи, а не как государственные деятели. Они реагируют на все, что происходит вокруг, сначала говоря про одно, а потом говоря про другое. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру.

Блицопрос: политолог Павел Рудяков о санкциях США против России © РИА Новости, Нина Зотина

Рудяков отметил, что Зеленский особенно силен именно в своих видеообращениях, поскольку он владеет мимикой, владеет телом, говорит красивые слова, и создает у аудитории впечатление, что он действительно может что-то улучшить.

Политолог добавил, что в качестве своего достижения к выборам 2024 года Зеленский и правящая партия «Слуга народа» назовут победу над коронавирусом и перемирие в Донбассе, хотя это совсем не так.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.