«Они приходят утром в понедельник в офис, смотрят, что тут накопилось. Ага, людей интересует плохая погода. И они пробивают по фокус-группам, что нужно сделать: дать солнце или рассказать, что солнце где-нибудь в Египте. Таким образом они формируют повестку дня для президента, а Зеленский ее просто озвучивает, не особенно вдумываясь в ее значение. В данном случае он играет роль президента», — считает эксперт.
Рудяков отметил, что Зеленский особенно силен именно в своих видеообращениях, поскольку он владеет мимикой, владеет телом, говорит красивые слова, и создает у аудитории впечатление, что он действительно может что-то улучшить.
Политолог добавил, что в качестве своего достижения к выборам 2024 года Зеленский и правящая партия «Слуга народа» назовут победу над коронавирусом и перемирие в Донбассе, хотя это совсем не так.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.