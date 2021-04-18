Ранее польская энергетическая компания PGNiG и украинская компания «Нафтогаз» подписали соглашение о намерении сотрудничать в поиске и эксплуатации газа на Украине. Как указано в сообщении, «возможное сотрудничество касается областей, которые с геологической точки зрения являются продолжением структур, эксплуатируемых польской компанией более 70 лет». Вклад PGNiG в потенциальное сотрудничество будет состоять в применении передовых методов разведки.
«Площадка, на которой будут происходить разработки, небольшая. Там могут быть 18-20 млрд кубов газа. Для России, например, это вообще ничто, просто пыль», — считает эксперт.
Поляки получили в разработку четыре участка, три из которых на западной Украине, а один в Харьковской области, и поскольку эти лицензионные участки на Западной Украине расположены в непосредственной близости к польской границе, там, где схожие с Польшей грунты, то скорее всего будут разрабатывать там, полагает Марунич.
«Что-то найдут, конечно, но успешных бурений будет примерно 30%. В последние годы каждая третья скважина оказывалась продуктивной. Однако никакого прорыва в добывающей отрасли Украины не будет. По меркам крупных добывающих стран это вообще ничто. По меркам Украины это средний проект», — подчеркнул специалист.
Собеседник издания напомнил, что частная компания ЭРУ подписала с той же PGNiG меморандум примерно год назад, и с тех пор ничего не слышно об их больших успехах, поэтому ощутимых результатов это сотрудничество не принесет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.