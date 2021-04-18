Сотрудничество Украины с Польшей в вопросе добычи газа не принесет никаких выдающихся успехов. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру.

Дмитрий Марунич: Украинские власти пиарят водородную энергетику, но реально ее в стране не существует © РИА Новости, Нина Зотина

«Площадка, на которой будут происходить разработки, небольшая. Там могут быть 18-20 млрд кубов газа. Для России, например, это вообще ничто, просто пыль», — считает эксперт.

Поляки получили в разработку четыре участка, три из которых на западной Украине, а один в Харьковской области, и поскольку эти лицензионные участки на Западной Украине расположены в непосредственной близости к польской границе, там, где схожие с Польшей грунты, то скорее всего будут разрабатывать там, полагает Марунич.

«Что-то найдут, конечно, но успешных бурений будет примерно 30%. В последние годы каждая третья скважина оказывалась продуктивной. Однако никакого прорыва в добывающей отрасли Украины не будет. По меркам крупных добывающих стран это вообще ничто. По меркам Украины это средний проект», — подчеркнул специалист.

Собеседник издания напомнил, что частная компания ЭРУ подписала с той же PGNiG меморандум примерно год назад, и с тех пор ничего не слышно об их больших успехах, поэтому ощутимых результатов это сотрудничество не принесет.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.