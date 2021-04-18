В ходе завершившегося отопительного сезона на Украине наибольшая проблема наблюдалась в секторе электроэнергетики. Еще были риски, связанные с дефицитом угля в феврале. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру.

Марунич: Власти Украины игнорируют нарастающие долги за ЖКХ © РИА Новости, Нина Зотина

«Например, компания «Центрэнерго», согласно ее данным, только из-за того, что была вынуждена сжигать газ, понесла убытков на $3,5 млн. Для Украины это большая сумма, как и для компании «Центрэнерго», которая не может расплатиться с шахтерами за уголь», — указал Марунич.

Главная проблема отопительного сезона состояла в накоплении огромных долгов за газ и коммунальные услуги в целом, эта задолженность превысила 80 млрд гривен, заключил собеседник издания.

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