Эксперт отметил, что дефицит был покрыт за счет импорта из России и Белоруссии, а также за счет максимального использования всех мощностей, причем это происходило с ущербом для генерирующих компаний, которые понесли многомиллионные убытки из-за вынужденного перехода на сжигание газа.
«Например, компания «Центрэнерго», согласно ее данным, только из-за того, что была вынуждена сжигать газ, понесла убытков на $3,5 млн. Для Украины это большая сумма, как и для компании «Центрэнерго», которая не может расплатиться с шахтерами за уголь», — указал Марунич.
Главная проблема отопительного сезона состояла в накоплении огромных долгов за газ и коммунальные услуги в целом, эта задолженность превысила 80 млрд гривен, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.