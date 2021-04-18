Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.
Сталин, глядя на то, что германская армия абсолютно не готовится к зиме, логично предположил, что никакого полномасштабного нападения Вермахта с попыткой продвижения до Москвы и до Урала просто не может быть, потому что немецкие солдаты замёрзнут, пояснил эксперт.
«Но оказалось, что глупость и авантюризм немецкого командования непредсказуемы. Мне хотелось бы, чтобы подобные оценки могли быть ошибочными и на сегодняшний день», — указал Стариков.
Руководству сегодняшней Украины совершенно всё равно, сколько солдат погибнет во время наступления или заболеют коронавирусом, их волнует вопрос, что о них подумают в США и какие указания будут переданы из Вашингтона, заключил собеседник издания.
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