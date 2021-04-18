В оценке потенциального развития событий по Донбассу важно не повторить ошибок Иосифа Сталина, которые он допустил в 1941 году. Об этом рассказал писатель и член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру.

«Надо как Сталин». Гаспарян о том, нужно ли России закрепить вражеский статус украинской власти © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Дмитрий Козак ранее заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта. При этом он уточнил, что начало боевых действий в Донбассе со стороны Киева станет началом конца Украины.

Сталин, глядя на то, что германская армия абсолютно не готовится к зиме, логично предположил, что никакого полномасштабного нападения Вермахта с попыткой продвижения до Москвы и до Урала просто не может быть, потому что немецкие солдаты замёрзнут, пояснил эксперт.

«Но оказалось, что глупость и авантюризм немецкого командования непредсказуемы. Мне хотелось бы, чтобы подобные оценки могли быть ошибочными и на сегодняшний день», — указал Стариков.

Руководству сегодняшней Украины совершенно всё равно, сколько солдат погибнет во время наступления или заболеют коронавирусом, их волнует вопрос, что о них подумают в США и какие указания будут переданы из Вашингтона, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.