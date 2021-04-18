Закрыть «Северный поток – 2» — значит нанести тяжелейший удар по всем инвесторам проекта и по немецкой экономике прежде всего. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: Власть в Киеве может перейти от слабого президента к силовикам © из личного архива Владимира Видеманна Дмитрий Песков назвал планы США назначить спецпредставителя для воспрепятствования проекту «Северный поток — 2» вмешательством во внутренние дела и экономические интересы других стран.

Это будет также удар по Германии как «правовому государству», ибо данные Берлином государственные гарантии инвесторам не могут быть аннулированы «по щучьему велению», подчеркнул эксперт.

«Так что ситуация драматичная, и уход Меркель с поста канцлера потенциально открывает ящик Пандоры для соискателей альтернативных проектов в пользу сторонников укрепления трансатлантической солидарности любой ценой», — указал Видеманн.

Если в переговорах Европы и США тема Украины как-то и будет звучать, то лишь в контексте нежелания Вашингтона допустить конкурентного усиления Европы любой ценой, заключил собеседник издания.

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