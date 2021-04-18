Эксперт отметил, что в этой ситуации на карту поставлены, с одной стороны, перспективы мирного возвращения Тайваня в родную гавань, с другой — здоровье доллара как мировой резервной валюты.
«В такой комбинации Россия выступает союзником Китая, но не безусловным, а ситуативным. Как только существенно изменится ситуация с Тайванем или долларом — возможны совершенно непредсказуемые сдвиги в пластах геополитической коры планеты», — указал Видеманн.
В условиях растущего противостояния сверхдержав в лице США и Китая, которое определяет направление глобальных циклонов по всей Евразии, донбасская карта является козырной. Хотя и не совсем понятно, в чей прикуп она ляжет, заключил собеседник издания.
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