Политика США в отношении Украины, России и всего постсоветского пространства в значительной степени определяется американо-китайскими договоренностями по ключевым аспектам глобальной Большой игры. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: Власть в Киеве может перейти от слабого президента к силовикам © из личного архива Владимира Видеманна

«В такой комбинации Россия выступает союзником Китая, но не безусловным, а ситуативным. Как только существенно изменится ситуация с Тайванем или долларом — возможны совершенно непредсказуемые сдвиги в пластах геополитической коры планеты», — указал Видеманн.

В условиях растущего противостояния сверхдержав в лице США и Китая, которое определяет направление глобальных циклонов по всей Евразии, донбасская карта является козырной. Хотя и не совсем понятно, в чей прикуп она ляжет, заключил собеседник издания.

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