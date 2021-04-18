Сегодня мы наблюдаем падение авторитета «Минской тройки» в глазах международной общественности из-за неспособности в течение многих лет разрулить украинский кризис. Причем для Берлина и Парижа все выглядит даже хуже, чем для Москвы. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: Зеленский — это Кашпировский нового времени © из личного архива Владимира Видеманна Виктора Януковичем в начале 2014 года, когда события на Майдане показали, что гарантии французских и немецких лидеров ничего не стоят, так как они перестали действовать едва ли не на следующий день после подписания.

«Правда, президентом Франции был тогда не Макрон, а Олланд, но немецкий канцлер-то тот же! И вот теперь Меркель снова сильно подставляется, да и Макрон попробовал, каков на вкус фунт «украинского» лиха!», — указал Видеманн.

Западные партнеры пытаются, спасая собственное лицо, свалить неудачи «Минска» на Москву, которая якобы чего-то там не выполняет, но по сути ситуация тупиковая, и тройке, для спасения своего коллективного лица как дипломатической команды, остается лишь заявлять о «безальтернативности Минских договоренностей», указал публицист.

После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии шансы на имплементирование «Минска» объективно снизятся, а значит — «Европа без лидеров» понесет дополнительный ущерб (политический, финансовый, гуманитарный), заключил собеседник издания.

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