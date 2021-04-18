Эксперт отметил, что первый дипломатический провал западных партнеров (с участием Варшавы) имел место сразу после подписания договоренностей с Виктора Януковичем в начале 2014 года, когда события на Майдане показали, что гарантии французских и немецких лидеров ничего не стоят, так как они перестали действовать едва ли не на следующий день после подписания.
«Правда, президентом Франции был тогда не Макрон, а Олланд, но немецкий канцлер-то тот же! И вот теперь Меркель снова сильно подставляется, да и Макрон попробовал, каков на вкус фунт «украинского» лиха!», — указал Видеманн.
Западные партнеры пытаются, спасая собственное лицо, свалить неудачи «Минска» на Москву, которая якобы чего-то там не выполняет, но по сути ситуация тупиковая, и тройке, для спасения своего коллективного лица как дипломатической команды, остается лишь заявлять о «безальтернативности Минских договоренностей», указал публицист.
После ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии шансы на имплементирование «Минска» объективно снизятся, а значит — «Европа без лидеров» понесет дополнительный ущерб (политический, финансовый, гуманитарный), заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.