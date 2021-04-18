Эксперт подчеркнул, что сегодня России нужно рассматривать вопрос о том, чтобы теми или иными способами укрепить свое положение во всей Восточной Европе, которая является ее фронтиром с Западом.
«То есть на самом деле даже не только Украина, а еще и Польша, и Болгария, и Венгрия, и Румыния», — пояснил Казаков.
По его мнению, Россия сейчас должна взять на себя лидерское место в создании нового панрегиона, в который будет входить Германия, Япония, Турция и Иран.
Что же касается настроений в Донбассе, то там настроены уничтожать украинских боевиков и занять как можно больше территорий, невзирая на геополитические расклады и политес, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.