Александр Казаков о том, нужен ли Донбасс России, и о скором наступлении ВСУ на ЛДНР
Александр Казаков о том, нужен ли Донбасс России, и о скором наступлении ВСУ на ЛДНР
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Эксперт подчеркнул, что сегодня России нужно рассматривать вопрос о том, чтобы теми или иными способами укрепить свое положение во всей Восточной Европе, которая является ее фронтиром с Западом.

«То есть на самом деле даже не только Украина, а еще и Польша, и Болгария, и Венгрия, и Румыния», — пояснил Казаков.

По его мнению, Россия сейчас должна взять на себя лидерское место в создании нового панрегиона, в который будет входить Германия, Япония, Турция и Иран.

Что же касается настроений в Донбассе, то там настроены уничтожать украинских боевиков и занять как можно больше территорий, невзирая на геополитические расклады и политес, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.