Есть такой устойчивый штамп, что если Россия сейчас заберет ДНР-ЛНР, осколки Донецкой и Луганской областей, то тогда Россия навсегда потеряет Украину. Он не лишен основания, но сегодня нужно ставить вопрос шире. Об этом рассказал экс советник главы ДНР Александр Казаков в интервью изданию Украина.ру

Александр Казаков о том, нужен ли Донбасс России, и о скором наступлении ВСУ на ЛДНР © скриншот видео Украина.ру

«То есть на самом деле даже не только Украина, а еще и Польша, и Болгария, и Венгрия, и Румыния», — пояснил Казаков.

По его мнению, Россия сейчас должна взять на себя лидерское место в создании нового панрегиона, в который будет входить Германия, Япония, Турция и Иран.

Что же касается настроений в Донбассе, то там настроены уничтожать украинских боевиков и занять как можно больше территорий, невзирая на геополитические расклады и политес, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.