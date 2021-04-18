Житель Житомира Сергей Лучинский преобразил «Москвич» 1951 года, для этого потребовались детали от BMW и советского холодильника «Донбасс». Об этом на днях рассказали в сюжете «Суспильного»

Бэтмен — украинец? В Монако заметили его суперкар © fraza.com

В машине появился двигатель BMW мощностью 200 лошадиных сил. Ходовая часть, мосты, коробка передач и тормоза также достались «Москвичу» в наследство от немецкого автомобиля. Для этого пришлось переваривать кузов. При этом отделка также оказалась трудоемкой.

«Радиаторная решетка делалась шесть месяцев из холодильника "Донбасс". Что касается всех заливных бачков, то все ручная работа, все делалось отдельно под эту машину», — рассказал Лучинский.

Украинец назвал обновленный «Москвич» Shadow (Тень — англ.). Он отметил, что это машина выходного дня, созданная, чтобы радовать глаз. Поэтому гонки на выживание на своем железном друге он устраивать не планирует.