Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины не потому, что он что-то говорил и объявлял, а потому что на него работала мощная пропагандистская машина. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру.

Блицопрос: политолог Павел Рудяков о санкциях США против России © РИА Новости, Нина Зотина

«Что касается второго тура, то большая часть 73% Зеленского пришлась на отрицание Порошенко и той ситуации, до которой он довел страну. Именно это отрицание привело многих людей на участки. Хотя они потом пожалели, что проголосовали за Зеленского», — указал Рудяков.

Политолог добавил, что внешние кураторы навязывают свою волю украинскому народу, максимально сужая выбор между кандидатами, так как было понятно, что Зеленский победит с большим преимуществом, потому что на Петре Порошенко уже висел сплошной негатив.

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