Эксперт считает, что Зеленский, как и остальные победители президентских выборов, не набрал и половины голосов, которые ему приписали в первом туре, его протягивали за счет фальсификаций и махинаций при подсчете.
«Что касается второго тура, то большая часть 73% Зеленского пришлась на отрицание Порошенко и той ситуации, до которой он довел страну. Именно это отрицание привело многих людей на участки. Хотя они потом пожалели, что проголосовали за Зеленского», — указал Рудяков.
Политолог добавил, что внешние кураторы навязывают свою волю украинскому народу, максимально сужая выбор между кандидатами, так как было понятно, что Зеленский победит с большим преимуществом, потому что на Петре Порошенко уже висел сплошной негатив.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.