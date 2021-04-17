Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы обратить внимание на то, что происходит в его собственной стране, а не рассуждать о мертвых территориях в Крыму и Донбассе. Об этом 17 апреля рассказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина 17 апреля в комментарии РИА Новости

Жириновский назвал способ заставить Украину подавать воду в Крым © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Зеленский сделал все для того, чтобы украинцы сбегали из своей страны в поисках лучшей жизни в России и в Европе, подчеркнула эксперт.

«Сорок пять процентов украинцев находятся за чертой бедности. Украина по рождаемости входит в пятерку худших стран мира, украинцы становятся вымирающим видом. Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства?», — негодует Гридчина.

Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мертвых зонах, Украина уже стала мертвой зоной, и «хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить», добавила общественный деятель.