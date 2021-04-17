Ранее Зеленский в интервью изданию Le Figaro заявил, что Донбасс и Крым может ждать будущее, сравнимое с «зоной отчуждения в Чернобыле». По его мнению, избежать такого будущего жители ДНР/ЛНР и Крыма смогут в том случае, если начнут считать себя украинцами.
Зеленский сделал все для того, чтобы украинцы сбегали из своей страны в поисках лучшей жизни в России и в Европе, подчеркнула эксперт.
«Сорок пять процентов украинцев находятся за чертой бедности. Украина по рождаемости входит в пятерку худших стран мира, украинцы становятся вымирающим видом. Неужели эти факторы не повод для беспокойства украинского правительства?», — негодует Гридчина.
Пока Зеленский пытается рассуждать и отрабатывать деньги западных кураторов о так называемых мертвых зонах, Украина уже стала мертвой зоной, и «хуже жизни, чем сейчас на Украине, сложно себе представить», добавила общественный деятель.