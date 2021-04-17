Некоторое время назад считалось, что Зеленский будет выступать с «патриотической» риторикой, но при этом будет договариваться и по Донбассу, и по актуальным вопросам двусторонних российско-украинских отношений.
Эксперт отметил, что эти ожидания были одним из вариантов развития событий, но и они оказались завышенными, поскольку Украина находится под внешним управлением, и он как руководитель Украины тоже попал под этот внешний контроль.
Более того, по его мнению, тот факт, что те чиновники, с которыми Зеленский вступал в перепалку в начале своего президентства, сегодня восстановились в должности и даже получили повышение, свидетельствует о том, что у президента Украины нет авторитета даже на среднем и низовом уровне госаппарата.
«Зеленский не хозяин положения, и он не может предпринимать каких-то решительных шагов. Невозможно, оставаясь под внешним управлением, пытаться сломать инерцию, которая этим же внешним управлением задана. А мы инерционно двигаемся не в сторону урегулирования мира в Донбассе, а в сторону нечто такого, после чего о реинтеграции Донбасса можно будет забыть», — подчеркнул Рудяков.
Политолог не стал судить о человеческих качествах Зеленского, добавив, что как руководитель и как человек, который должен принимать решения и добиваться их реализации, президент Украины явно «не на уровне».
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