Президент Украины Владимир Зеленский с точки зрения объективных политических реалий лишен возможности изменить внутреннюю и внешнюю политику страны. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру.

Речь президента. Зеленский рассчитывает на «химию» в отношениях с Западом © president.gov.ua

Эксперт отметил, что эти ожидания были одним из вариантов развития событий, но и они оказались завышенными, поскольку Украина находится под внешним управлением, и он как руководитель Украины тоже попал под этот внешний контроль.

Более того, по его мнению, тот факт, что те чиновники, с которыми Зеленский вступал в перепалку в начале своего президентства, сегодня восстановились в должности и даже получили повышение, свидетельствует о том, что у президента Украины нет авторитета даже на среднем и низовом уровне госаппарата.

«Зеленский не хозяин положения, и он не может предпринимать каких-то решительных шагов. Невозможно, оставаясь под внешним управлением, пытаться сломать инерцию, которая этим же внешним управлением задана. А мы инерционно двигаемся не в сторону урегулирования мира в Донбассе, а в сторону нечто такого, после чего о реинтеграции Донбасса можно будет забыть», — подчеркнул Рудяков.

Политолог не стал судить о человеческих качествах Зеленского, добавив, что как руководитель и как человек, который должен принимать решения и добиваться их реализации, президент Украины явно «не на уровне».

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