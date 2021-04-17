В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине, которая была запущена в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, куда входят Украина, США, Канада и Великобритания.
Военные не сообщают о числе заразившихся. Как сообщила командующая оперативной группой по Украине Мелани Лейк, коронавирус серьезно затронул военных в ряде мест, в частности, большая вспышка зафиксирована в центре боевой подготовки в Яворове на западе Украине.
Как заявила представительница Объединенного оперативного командования Канады Алексия Кройзер, заразившиеся коронавирусом члены персонала изолированы, люди, которые с ними контактировали, помещены в карантин.
Газета Globe and Mail отмечает, что в канадской миссии задействовано около 200 военных, которые рассредоточены по 12 разным пунктам на Украине, что помогло остановить распространение вируса.