Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса среди военнослужащих. Об этом 17 апреля сообщает местный телеканал CBC News со ссылкой на командование

«Все гораздо хуже». Военный эксперт сказал, что реально происходит на Яворовском полигоне © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Военные не сообщают о числе заразившихся. Как сообщила командующая оперативной группой по Украине Мелани Лейк, коронавирус серьезно затронул военных в ряде мест, в частности, большая вспышка зафиксирована в центре боевой подготовки в Яворове на западе Украине.

Как заявила представительница Объединенного оперативного командования Канады Алексия Кройзер, заразившиеся коронавирусом члены персонала изолированы, люди, которые с ними контактировали, помещены в карантин.

Газета Globe and Mail отмечает, что в канадской миссии задействовано около 200 военных, которые рассредоточены по 12 разным пунктам на Украине, что помогло остановить распространение вируса.