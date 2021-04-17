Лидеры Турции должны слышать голоса жителей полуострова, а именно крымских татар, о поддержке которых так часто говорит президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом рассказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров 17 апреля в комментарии РИА Новости

Руслан Бальбек: Крымскотатарский народ возрождается с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дмитрий Песков отметил, что в Кремле надеются убедить Турцию в неправильности позиции по региону.

Эксперт отметил, что турецкому руководству следовало бы самому прилететь в Крым и во всем убедиться на месте, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»*, который не имеет ничего общего с крымскими татарами.

«Как минимум, встреча лидера турецкой республики с представителями крымских татар из Крыма на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами», — подчеркнул Умеров.

Общественный деятель пояснил, что Анкара выступает не сколько за украинский Крым, сколько за турецкий. При этом он выразил уверенность, что прагматизм турецкого лидера и его личные взаимоотношения с президентом Владимиром Путиным в недалеком будущем сыграют свою роль, и Крым будет признан российским однозначно и не только Турцией.