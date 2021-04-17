Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и ее принципиальная позиция — непризнание «аннексии» Крыма. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле надеются убедить Турцию в неправильности позиции по региону.
Эксперт отметил, что турецкому руководству следовало бы самому прилететь в Крым и во всем убедиться на месте, а не строить свое мнение на основе лживых доносов радикально настроенных, живущих на Украине лидеров признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»*, который не имеет ничего общего с крымскими татарами.
«Как минимум, встреча лидера турецкой республики с представителями крымских татар из Крыма на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя странами», — подчеркнул Умеров.
Общественный деятель пояснил, что Анкара выступает не сколько за украинский Крым, сколько за турецкий. При этом он выразил уверенность, что прагматизм турецкого лидера и его личные взаимоотношения с президентом Владимиром Путиным в недалеком будущем сыграют свою роль, и Крым будет признан российским однозначно и не только Турцией.