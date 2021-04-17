Украина разрабатывает сценарии обороны в «случае российской агрессии» без привлечения вооруженных сил союзников. Об этом заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев 16 апреля в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера»

«Может, им еще аэродромы под Москвой освободить» - депутат ГД о претензиях НАТО по Черному морю © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Джо Байден сообщил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвать российского лидера «воздержаться от любых военных действий» по Украине.

«Мы всегда готовимся, все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи. А сил ВСУ и других составляющих сектора обороны вполне достаточно», — пояснил Наев.

На Западе неоднократно заявляли об эскалации «агрессии» и передвижении российских войск в Крыму и на восточной границе Украины. В Кремле, комментируя эти высказывания, подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это никому не угрожает, а также не должно никого волновать.