Претензии НАТО из-за планов России ограничить доступ в Азов и Черное море должны звучать перед другой аудиторией. Об этом 17 апреля рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас

«Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать», — подчеркнул депутат.

Россия сама разберется, кого пускать через подконтрольный ей пролив, резюмировал Бальбек.

С 14 апреля Минобороны РФ приостановило до октября включительно разрешение для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех регионах Черного моря, которые не препятствуют судоходству через Керченский пролив и находятся внутри территориальных вод России.