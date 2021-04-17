Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс обеспокоен из-за намерения Москвы ограничить доступ в ряд зон Черного моря. НАТО призвала обеспечить свободный доступ в порты Украины на Азовском море, а также свободу судоходства.
«Может, им еще наши аэродромы под Москвой освободить для удобства? Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтоб генсека НАТО ублажить? Обойдутся без Азовского моря, пусть в другие порты заходят, а на чужие проливы нечего рот разевать», — подчеркнул депутат.
Россия сама разберется, кого пускать через подконтрольный ей пролив, резюмировал Бальбек.
С 14 апреля Минобороны РФ приостановило до октября включительно разрешение для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех регионах Черного моря, которые не препятствуют судоходству через Керченский пролив и находятся внутри территориальных вод России.