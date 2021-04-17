У Молдавии могут возникнуть имущественные претензии к Украине по поводу ее собственности времен СССР, которая у нее была на территории Одесской и Львовской областей. Но на возврат имущества Кишинев не надеется. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Почему Молдавия решила вернуть собственность в Украине © Facebook, Игорь Иваненко Майя Санду объявила, что ряд активов, которые принадлежали Республике Молдова на территории Украины, были захвачены незаконными методами или находятся в процессе захвата. Она также поручила государственным учреждениям, которые имеют подведомственные объекты на территории Украины, предоставить подробную информацию о состоянии этих объектов и их финансовом состоянии.

Вопросы собственности иностранных юрлиц на территории суверенного государства — одна из проблемных сфер современного права по всему миру, и национальные суды крайне неохотно решают такие тяжбы в пользу иностранцев, отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, прошло уже 30 лет, как Молдова в ожидании того, что перед ней откроются южно-европейские курорты, самоустранилась от судьбы своих объектов на востоке, на проданных и захваченных объектах сменилось уже множество собственников, и реально оспорить их нынешнюю принадлежность будет сложно.

«Скорее всего, имеет место попытка поиграть на антикоррупционной, а заодно и на патриотической тематике. Выступить в роли собирателя национального богатства, разворованного ранее. Заодно раскручивание каких-то конкретных случаев даст компромат на нынешних политиков, имевших ранее отношение к утрате этой собственности», — указал Иваненко.

Политолог также обратил внимание, что в отношениях с Украиной эти истории могут стать предметом торга по каким-то вопросам совместной повестки, так как на Украине тоже обсуждается судьба своего имущества на территории Молдовы.

«Взять, к примеру, недавнее и резонансное заявление мэра приграничного города Рени, что земля под дунайский порт Джурджулешты была отведена Молдове незаконно. Обязательный в таких случаях референдум не проведён», — пояснил специалист.

Даже если это заявление не санкционировано официальным Киевом, молдавские власти подстраховываются и посредством «санаторной темы» пытаются избежать официальных территориальных претензий в дальнейшем, заключил собеседник издания.

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