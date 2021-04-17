Несмотря на то что санкции, введенные против России, бессмысленны, Америка продолжает их вводить, так как руководство Белого дома стоит не на прагматической точке зрения, а на чисто моральной, сказал политолог.
«Эти санкции введены, чтобы унизить Россию и испортить ее имидж перед всем миром. Мол, Россия — злодей», — сообщил Рар.
Ранее США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» и некоторых новостных российских сайтов.
При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.