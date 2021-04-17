США ввели новые санкции против РФ, чтобы унизить Россию и попытаться испортить ей имидж в мире, рассказал в интервью изданию Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Несмотря на то что санкции, введенные против России, бессмысленны, Америка продолжает их вводить, так как руководство Белого дома стоит не на прагматической точке зрения, а на чисто моральной, сказал политолог.

«Эти санкции введены, чтобы унизить Россию и испортить ее имидж перед всем миром. Мол, Россия — злодей», — сообщил Рар.

Кнырик рассказал, почему США ввели санкции против нескольких российских СМИ © vk.com, Константин Кнырик

Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб» и некоторых новостных российских сайтов.

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.