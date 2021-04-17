Украинская певица и телеведущая Надя Дорофеева предстала перед своими поклонниками в пикантной позе и практически без одежды, о чем свидетельствует фото в Instagram девушки от 15 апреля

«Хит Леджер, которого мы заслужили»: Потап удивил фотографией © Алексей Потапенко/Инстаграм

«Нечего надеть», — написала девушка под фото.

Муж Дорофеевой, украинский певец и шоумен Владимир Дантес, в ленте комментариев попросил супругу идти на встречу как есть, полуголой. Шутка Дантеса понравилась поклонникам певицы.

«Наша красавица, ничего не одевай, тебе и так клево», — пишут украинцы.

Меньше чем за сутки публикация собрала почти 175 тысяч лайков и больше 800 откликов.

Дорофеева и Дантес ведут на украинском телевидении передачу о путешествиях «Орел и решка». 30-летняя Дорофеева — тренер «Лиги смеха», бывшая солистка группы «Время и стекло». Украинской эстрадной диве принадлежит в Киеве бутик элитной одежды.