«Хит Леджер, которого мы заслужили»: Потап удивил фотографией
«Хит Леджер, которого мы заслужили»: Потап удивил фотографией
© Алексей Потапенко/Инстаграм
На фото Дорофеева нагнулась, как танцовщица из эротического шоу. На ней при этом надеты только откровенные трусики, топик и гетры. Певица делает вид, что роется в шкафу, подбирая себе гардероб для важной встречи.

«Нечего надеть», — написала девушка под фото.

Муж Дорофеевой, украинский певец и шоумен Владимир Дантес, в ленте комментариев попросил супругу идти на встречу как есть, полуголой. Шутка Дантеса понравилась поклонникам певицы. 

«Наша красавица, ничего не одевай, тебе и так клево»,  — пишут украинцы.

Меньше чем за сутки публикация собрала почти 175 тысяч лайков и больше 800 откликов.

Дорофеева и Дантес ведут на украинском телевидении передачу о путешествиях «Орел и решка». 30-летняя Дорофеева — тренер «Лиги смеха», бывшая солистка группы «Время и стекло». Украинской эстрадной диве принадлежит в Киеве бутик элитной одежды.