На фото Дорофеева нагнулась, как танцовщица из эротического шоу. На ней при этом надеты только откровенные трусики, топик и гетры. Певица делает вид, что роется в шкафу, подбирая себе гардероб для важной встречи.
«Нечего надеть», — написала девушка под фото.
Муж Дорофеевой, украинский певец и шоумен Владимир Дантес, в ленте комментариев попросил супругу идти на встречу как есть, полуголой. Шутка Дантеса понравилась поклонникам певицы.
«Наша красавица, ничего не одевай, тебе и так клево», — пишут украинцы.
Меньше чем за сутки публикация собрала почти 175 тысяч лайков и больше 800 откликов.
Дорофеева и Дантес ведут на украинском телевидении передачу о путешествиях «Орел и решка». 30-летняя Дорофеева — тренер «Лиги смеха», бывшая солистка группы «Время и стекло». Украинской эстрадной диве принадлежит в Киеве бутик элитной одежды.