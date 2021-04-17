НАТО проводит жесткую политику, поэтому вступление в этот союз Украины будет означать ее агрессивный шаг в сторону своих соседей, сказал в интервью Украина.ру польский эксперт Конрад Рэнкас

Украина никогда не соответствовала ни одному из критериев Альянса, что для нее же большой плюс, так как НАТО занимается принуждением своих членов к закупке большого количества дорогой американской военной техники, на которую у Украины нет средств, сказал эксперт.

«НАТО — это "оборонительный союз", который никогда никого ни от чего не защищал, а только проводил агрессивную политику. Позволить втянуть себя в такую систему будет не защитным жестом, а агрессивным шагом, и только так это может быть воспринято соседями», — сообщил Рэнкас.

Конрад Рэнкас: Бандеровская Украина в НАТО — это возвращение холодной войны в худшем её проявлении © vk.com, Конрад Ренкас Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение войны в Донбассе и заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс — это единственный путь к достижению мира, сообщили в офисе украинского президента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 9 апреля заявила о том, что членство Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации в Донбассе, а также к негативным последствиям для самой страны.