Попытки украинского президента Владимира Зеленского сыграть «крутого парня» могут закончиться тем, что Запад пошлет его в «известное место» сказал в интервью Украина.ру польский эксперт Конрад Рэнкас

На Зеленского сейчас давят украинские радикалы и нацисты, поэтому он хочет сыграть «крутого парня» из сериала «Слуга народа». Однако в реальной жизни Зеленским управляет Запад, который, если ему что-то не понравится, отправит украинского лидера в отставку, сообщил эксперт.

«Игра против американской и мировой олигархии — это совсем не привычное подкладывание свиней украинским министрам или губернаторам. Так что если на этот раз кто и «пойдёт в *опу», то это будет сам Зеленский и его спонсоры», — сказал Рэнкас.

Польский эксперт рассказал, кого Зеленский винит во всех проблемах Украины © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.