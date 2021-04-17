Президент Украины Владимир Зеленский в собственных неудачах и ошибках винит недостаточное внимание к нему западных «друзей», сказал в интервью Украина.ру польский эксперт Конрад Рэнкас

Положение президента Украины Владимира Зеленского ежедневно ухудшается, но, вместо того чтобы заняться внутриполитическими и экономическими проблемами, он ищет, кого сделать виноватым в украинском кризисе, отметил эксперт.

«Для украинского внутреннего употребления объяснение всех проблем страны недостаточным вниманием со стороны Запада — уже почти привычка и даже необходимость», — сказал Рэнкас.

Пасечник: Зеленский — большое разочарование для украинцев © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно из них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщила эксперт.