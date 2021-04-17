Эксперт отметил, что теперь формула «ничего об Украине без Украины», которую активно продвигал Петр Порошенко, может дать трещину в силу нежелания Киева идти на какие-либо компромиссы в вопросе мирного урегулирования на Донбассе.
«Это может довести ситуацию действительно до того, что вопрос мира на Донбассе будут решать строго, но без участия Киева. Факт подобных переговоров такую перспективу приближает», — констатировал Золотарев.
Что касается ситуации в Донбассе, то всё сведётся к какой-то эмуляции активности, поскольку в руководстве ВСУ прекрасно понимают, что попытка повторить карабахский или хорватский варианты — не слишком здравая идея, даже если они останутся один на один с силами Донецка и Луганска, резюмировал политолог.
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