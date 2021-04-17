Сам факт переговоров в конце марта руководителей РФ, Франции и Германии, которые затронули тему Украины без участия президента Владимира Зеленского, является тревожным сигналом для Киева. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: политолог Андрей Золотарев о санкциях США против России © Facebook, Золотарев Андрей

«Это может довести ситуацию действительно до того, что вопрос мира на Донбассе будут решать строго, но без участия Киева. Факт подобных переговоров такую перспективу приближает», — констатировал Золотарев.

Что касается ситуации в Донбассе, то всё сведётся к какой-то эмуляции активности, поскольку в руководстве ВСУ прекрасно понимают, что попытка повторить карабахский или хорватский варианты — не слишком здравая идея, даже если они останутся один на один с силами Донецка и Луганска, резюмировал политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.