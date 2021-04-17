«Вопрос с Крымом — это вопрос с одним регионом. Есть конфликты между странами, спорные территории, а раздел страны, её ликвидация, а это произошло бы с Украиной, если бы отделили по Днепру и плюс западную Новороссию, Одессу, то есть в нынешнем виде Украины уже не существовало бы, существовали бы две страны. В таком случае реакция Запада, мировой олигархии была бы другой, и Россия к этому не была готова, хотя бы на таком уровне, как сейчас», — рассуждает эксперт.
Россия — страна, зависимая от Запада и от мирового сообщества в целом, и предсказать ее возможные действия сложно, однако решение украинского и новороссийского вопроса неизбежно, и его нет смысла откладывать на далёкое время, потому что неизвестно, будет ли оно более благоприятным, чем сейчас, подчеркнул Баранов.
Жители юго-восточных регионов Украины уже неспособны сопротивляться самостоятельно, как это было до 2014 года, поэтому для России не осталось никакого варианта решения украинского вопроса, кроме военно-политического.
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