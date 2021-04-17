У Москвы в 2014 году не было международных возможностей, чтобы Донбасс и Новороссия в целом вошли в состав РФ по крымскому сценарию. Если бы это произошло, геополитические издержки для России были бы очень большими. Об этом рассказал один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

Россия — страна, зависимая от Запада и от мирового сообщества в целом, и предсказать ее возможные действия сложно, однако решение украинского и новороссийского вопроса неизбежно, и его нет смысла откладывать на далёкое время, потому что неизвестно, будет ли оно более благоприятным, чем сейчас, подчеркнул Баранов.

Жители юго-восточных регионов Украины уже неспособны сопротивляться самостоятельно, как это было до 2014 года, поэтому для России не осталось никакого варианта решения украинского вопроса, кроме военно-политического.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.