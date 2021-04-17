Теоретически Россия может нанести удар по украинским войскам в самые первые часы, как только они двинутся на Донбасс. Об этом рассказал один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

«Я ничего не могу сказать про сроки. Удар может быть нанесён и в первый час, как только украинские войска двинутся, по колоннам может быть нанесён удар со стороны России, здесь может быть любой сценарий», — рассуждает эксперт.

Сутки или двое — это маловато, но всё-таки на армии ДНР и ЛНР возлагают большие надежды, поскольку это реально боеспособные единицы, которые должны воевать с украинской армией и должны взять на себя часть фронта, указал Баранов.

Если Россия будет заходить с тыла, окружать украинские части, либо их разоружая, либо давая выйти назад на остальную территорию Украины, ополченцы будут воевать здесь, поэтому у них тоже потенциал есть, добавил социолог.

Плюс ещё есть потенциал резервистов, довольно много мужского населения, которое может быть востребовано в этом случае, это плюс со стороны республик, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.