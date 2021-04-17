На линии соприкосновения в Донбассе ситуация тревожная: постоянные обстрелы территории ДНР, сосредоточение военной техники, развертывание полевых госпиталей. Ходят разговоры о том, что после Пасхи, 2 мая, начнется крупное украинское наступление. Также говорят, что перед ЛДНР поставлена задача — продержаться сутки до подхода российской армии.
«Я ничего не могу сказать про сроки. Удар может быть нанесён и в первый час, как только украинские войска двинутся, по колоннам может быть нанесён удар со стороны России, здесь может быть любой сценарий», — рассуждает эксперт.
Сутки или двое — это маловато, но всё-таки на армии ДНР и ЛНР возлагают большие надежды, поскольку это реально боеспособные единицы, которые должны воевать с украинской армией и должны взять на себя часть фронта, указал Баранов.
Если Россия будет заходить с тыла, окружать украинские части, либо их разоружая, либо давая выйти назад на остальную территорию Украины, ополченцы будут воевать здесь, поэтому у них тоже потенциал есть, добавил социолог.
Плюс ещё есть потенциал резервистов, довольно много мужского населения, которое может быть востребовано в этом случае, это плюс со стороны республик, заключил собеседник издания.
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