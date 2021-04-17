Белый дом использует санкции в адрес России как своеобразный технологический прием, поэтому история с ними будет долгоиграющей, сообщил директор информационно-аналитического Центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Америка сейчас по всем своим каналам, официальным и неофициальным, дипломатическим, будет подавать в Кремль сигнал, что встречаться они будут на их условиях, так что «покорись и приезжай», сказал эксперт.

«Байден этот новый пакет подписал одной рукой, а второй рукой держал трубку и разговаривал с Путиным. Это в их манере, в их стиле. Думаю, в ближайшем будущем не стоит ждать завершения этой истории, она будет долгоиграющей», — добавил Рудяков.

Блицопрос: политолог Павел Рудяков о санкциях США против России © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.