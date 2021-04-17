Военный потенциал украинских националистических батальонов не особенно велик. Об этом рассказал один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

Эксперт отметил, что националистов могут бросать на определённые точки, где они будут востребованы, но мотивация у них такая же, как у остальных, даже в большей степени материальная, нежели у солдат ВСУ.

«Так что на них сейчас особых надежд не возлагают. Но они могут использоваться в качестве резерва, если будет широкомасштабное вторжение. Украинская армия не сразу, но постепенно сомнёт силы самообороны республик, потому что перевес, несомненно, есть, и все подразделения националистов могут в качестве дополнительных резервов использоваться, которые будут добивать. Здесь они могут себя проявить», — указал Баранов.

Социолог обратил внимание, что украинские войска в том виде, в котором они были в 2014 году, были совершенно непригодны даже для карательных действий, сейчас они вооружились, научились разным способам ведения войны (диверсионные операции, удар по штабам, уничтожение структур управления и руководителей), и они могут натворить много всего даже в первые часы войны.

Поэтому это серьёзный противник, к войне с которым нужно быть готовым на Донбассе, заключил собеседник издания.

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