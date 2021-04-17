Благодаря работе агентства NewsFront и похожих на них российских СМИ рушится пропагандистская мифология Запада, а этого они боятся больше всего, считает руководитель информационного агентства NewsFront Константин Кнырик. Такое мнение он высказал в интервью Украина.ру

Более того, сотни иностранцев пишут в агентство NewsFront с предложением помочь в распространении информации через свои социальные сети, поэтому сайт в любом случае будут читать, сообщил эксперт.

«Нас уже давно зачистили в Google, пытаются зачистить в социальных сетях. Мы прекрасно понимаем, что благодаря нашей работе рушится пропагандистская мифология Запада. Никаких последствий для нас нет и не будет», — сказал Кнырик.

Кнырик прокомментировал новые санкции США против России © vk.com, Константин Кнырик

Утверждается, что эти сайты якобы управляются российскими спецслужбами, «фокусируются на вызывающих разногласия в США темах, очерняют американских политических кандидатов и распространяют вводящую в заблуждение и ложную информацию».