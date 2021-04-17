Страны НАТО в серьёзную войну в Донбассе вмешиваться не будут, но они могут расширить свою военно-техническую помощь Украине, в том числе в плане противодействия российским артиллерийским системам, системам связи и ПВО. Об этом рассказал один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

«Однако сейчас, как мне кажется, для них это не очень удобная история, и пока не видно, чтобы они к этому серьёзно готовились. В дальнейшем это может произойти. Но опять-таки это связано с тем, что Украина пока тоже не готова к большой операции по ликвидации республик, и, если бы такая операция началась, Запад, возможно, за них вписался, но раз этого нет, у них тоже соответствующая тактика», — указал эксперт.

Баранов отметил, что украинская армия превосходит силы ДНР/ЛНР по численности, и ее нельзя недооценивать с учётом её перевооружения и перестройки в последние годы.

Россия — страна, зависимая от Запада и от мирового сообщества в целом, и предсказать ее возможные действия сложно, однако решение украинского и новороссийского вопроса неизбежно, и его нет смысла откладывать на далёкое время, потому что неизвестно, будет ли оно более благоприятным, чем сейчас, заключил собеседник издания.

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