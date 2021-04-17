Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
«Однако сейчас, как мне кажется, для них это не очень удобная история, и пока не видно, чтобы они к этому серьёзно готовились. В дальнейшем это может произойти. Но опять-таки это связано с тем, что Украина пока тоже не готова к большой операции по ликвидации республик, и, если бы такая операция началась, Запад, возможно, за них вписался, но раз этого нет, у них тоже соответствующая тактика», — указал эксперт.
Баранов отметил, что украинская армия превосходит силы ДНР/ЛНР по численности, и ее нельзя недооценивать с учётом её перевооружения и перестройки в последние годы.
Россия — страна, зависимая от Запада и от мирового сообщества в целом, и предсказать ее возможные действия сложно, однако решение украинского и новороссийского вопроса неизбежно, и его нет смысла откладывать на далёкое время, потому что неизвестно, будет ли оно более благоприятным, чем сейчас, заключил собеседник издания.
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