Если ВСУ всерьез пойдут в наступление в Донбассе, наиболее вероятна довольно жёсткая война вокруг территории нынешней линии разграничения, может быть, с вхождением украинских войск в Донецк, Луганск и с большими потерями с обеих сторон. Об этом рассказал один из авторов доктрины «Русский Донбасс» Сергей Баранов в интервью изданию Украина.ру

Сергей Баранов: Украина хочет отрепетировать уничтожение ДНР и ЛНР © Facebook, Сергей Баранов

Эксперт считает, что в этом случае Россия может вмешаться в конфликт, но не задействуя крупные подразделения, ограничившись точечной огневой поддержкой, а потом всё вернётся примерно в то же положение, которое есть сейчас, и будет подписано соглашение вроде «Минска-3» с участием международных европейских структур.

«Если ситуация будет гораздо более тяжёлой, это вмешательство российских войск и очистка всей территории бывших Донецкой и Луганской областей с воссозданием территорий республик и потом полной независимостью от Украины и даже возможностью вхождения в Россию», — указал Баранов.

Наименее вероятный сценарий, когда начнётся широкомасштабный конфликт с Западом, и России ничего не останется делать, кроме как ввести войска с разных направлений (Крым и Харьков) и отсечь восток Украины примерно по Днепру, заключил собеседник издания.

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