Военная обстановка на линии разграничения между вооруженными силами народных республик и украинской армией обострилась с начала года. В ДНР и ЛНР полагают, что увеличение числа обстрелов и концентрация военной техники в прифронтовых районах говорят о подготовке наступления на неподконтрольные Киеву районы Донбасса.
Эксперт считает, что в этом случае Россия может вмешаться в конфликт, но не задействуя крупные подразделения, ограничившись точечной огневой поддержкой, а потом всё вернётся примерно в то же положение, которое есть сейчас, и будет подписано соглашение вроде «Минска-3» с участием международных европейских структур.
«Если ситуация будет гораздо более тяжёлой, это вмешательство российских войск и очистка всей территории бывших Донецкой и Луганской областей с воссозданием территорий республик и потом полной независимостью от Украины и даже возможностью вхождения в Россию», — указал Баранов.
Наименее вероятный сценарий, когда начнётся широкомасштабный конфликт с Западом, и России ничего не останется делать, кроме как ввести войска с разных направлений (Крым и Харьков) и отсечь восток Украины примерно по Днепру, заключил собеседник издания.
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