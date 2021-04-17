По словам эксперта, действия США напоминают психологическую проекцию, когда человек, совершающий определенные поступки, пытается убедить всех в том, что это делают другие люди.
«Американский истеблишмент привык к тому факту, что если есть какое-то средство массовой информации, то оно обязательно курируется спецслужбами. У них так принято, но они почему-то считают, что такая же история есть в России. Это определенный диагноз», — сообщил Кнырик.
Ранее США ввели санкции против новостных сайтов SouthFront и NewsFront, портала «Фонд стратегической культуры», а также агентства «Инфорос».
Утверждается, что эти сайты якобы управляются российскими спецслужбами, «фокусируются на вызывающих разногласия в США темах, очерняют американских политических кандидатов и распространяют вводящую в заблуждение и ложную информацию».