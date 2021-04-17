США привыкли, что у них любое средство массовой информации курируется спецслужбами, поэтому пытаются убедить всех, что так делает и Россия. Это говорит об определенном диагнозе американцев, считает руководитель информационного агенства NewsFront Константин Кнырик. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, действия США напоминают психологическую проекцию, когда человек, совершающий определенные поступки, пытается убедить всех в том, что это делают другие люди.

«Американский истеблишмент привык к тому факту, что если есть какое-то средство массовой информации, то оно обязательно курируется спецслужбами. У них так принято, но они почему-то считают, что такая же история есть в России. Это определенный диагноз», — сообщил Кнырик.

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Утверждается, что эти сайты якобы управляются российскими спецслужбами, «фокусируются на вызывающих разногласия в США темах, очерняют американских политических кандидатов и распространяют вводящую в заблуждение и ложную информацию».